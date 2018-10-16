Генпрокурор Украины назвал депутата Рады «крокодилом»

Киев, , 15:50 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал сегодняшнее выступление депутата Верховной рады Александра Вилкула «крокодильими слезами», а самого парламентария «солнцеликим крокодилом». Такие характеристики народному избраннику Луценко дал на заведении законодательного органа страны, на котором 16 октября рассматривалось представление о снятии с Вилкулы депутатской неприкосновенности, сообщает «Страна.ua».

Перед голосованием парламентарий заявил, что никуда бежать не намерен и будет ходить на допросы. Он также потребовал прекратить давление на свидетелей и обвинил правоохранительные органы в прослушке его телефона.

В результате решение о снятии неприкосновенности с парламентария так и не было принято за недостатком голосов.

Напомним, представление о снятии неприкосновенности с сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула в Верховную раду Украины сделала генеральная прокуратура страны. Надзорное ведомство обвиняет парламентария по ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». По словам генпрокурора Юрия Луценко, общественные убытки от деятельности Вилкулы достигли 12 млн гривен, другие убытки составили почти 3 млн гривен.