Вторник, 16 Октября 2018 года
17:44:50 МСК

Генпрокурор Украины назвал депутата Рады «крокодилом»

Политика

Парламентария обвиняют в злоупотреблениях властью и служебным положением

Генпрокурор Украины назвал депутата Рады «крокодилом»
Бернхард Гиллам. Крокодиловы слёзы (фрагмент). 1882

Киев, 16 октября 2018, 15:50 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал сегодняшнее выступление депутата Верховной рады Александра Вилкула «крокодильими слезами», а самого парламентария «солнцеликим крокодилом». Такие характеристики народному избраннику Луценко дал на заведении законодательного органа страны, на котором 16 октября рассматривалось представление о снятии с Вилкулы депутатской неприкосновенности, сообщает «Страна.ua».

Перед голосованием парламентарий заявил, что никуда бежать не намерен и будет ходить на допросы. Он также потребовал прекратить давление на свидетелей и обвинил правоохранительные органы в прослушке его телефона.

В результате решение о снятии неприкосновенности с парламентария так и не было принято за недостатком голосов.

Напомним, представление о снятии неприкосновенности с сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула в Верховную раду Украины сделала генеральная прокуратура страны. Надзорное ведомство обвиняет парламентария по ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». По словам генпрокурора Юрия Луценко, общественные убытки от деятельности Вилкулы достигли 12 млн гривен, другие убытки составили почти 3 млн гривен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Верховная рада Украины VIII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить