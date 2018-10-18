Тюрьма ЦРУ в Литве — ЕСПЧ ставит Вильнюс против Вашингтона

Вильнюс, , 06:12 — REGNUM Вердикт, вынесенный Европейским судом по правам человека, объявил Литву виновной в нарушении международных конвенций. Как США подставили прибалтийскую страну и чем грозит решение ЕСПЧ Литве, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

В тайной тюрьме ЦРУ, расположенной на территории Литвы, пытали заключенных, что означает соучастие в преступлении государства, предоставившего для таких дел свою территорию.

В альтернативном расследовании, проведенном сенаторами США, всплыла информации о взятке, которую дал некто из США ответственному лицу в Литве для обеспечения проекта и молчания в его отношении. На этом фоне прекраснодушной романтикой выглядит решение ЕСПЧ, обязывающее Литву потребовать у США полную информацию о тюрьме и том, что в ней происходило. Как же литовские чиновники одновременно будут требовать денег для отражения «российской агрессии» и чистосердечного признания в международных преступлениях у того же самого Вашингтона?

Читайте статью Тайная тюрьма ЦРУ как приговор Литве и другие статьи Олега Михайлова о литовской политике.