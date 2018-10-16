«Дубинка для наказаний»: Захарова о новом механизме введения санкций ЕС

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 15:41 — REGNUM Новый механизм Европейского союза по введению санкций за использование химического оружия является самодеятельностью, заявила 16 октября в эфире НТВ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, новый механизм ЕС не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, базирующихся на общепринятом международном праве.

«Очередная дубинка для наказаний», — заявила Захарова, отметив, что в настоящий момент принятые ЕС решения не создают новых санкций против РФ.

Напомним, ранее Европейский союз принял новый режим введения санкций против стран, применяющих химическое оружие. Сейчас ЕС может вводить санкции «в отношении лиц и организаций, которые занимаются разработкой и использованием химоружия, независимо от их национальности и местонахождения».

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