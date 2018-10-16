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Палестина осудила Австралию за возможный перенос посольства в Иерусалим

Политика

Все началось с Дональда Трампа

Палестина осудила Австралию за возможный перенос посольства в Иерусалим
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Рамалла , 16 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Министерство иностранных дел Палестины осудило слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о том, что он рассматривает возможность о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, сообщает 16 октября Anadolu.

«Рассмотрение этого вопроса противоречит международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении палестинского министерства иностранных дел.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, чем вызвал бурю протеста среди международного сообщества.

Начиная с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные данным решением американского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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