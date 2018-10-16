Избирком Мальдив: обвинения в несостоятельности выборов необоснованны

Мале, , 16:35 — REGNUM Конституционный иск, поданный в Верховный суд страны бывшим президентом Абдуллой Ямином с целью аннулировать результаты выборов, является безосновательными и не имеет каких-либо доказательств, заявил официальный представитель избирательной комиссии Мальдив Хуссейн Шамим на первом слушании дела, проведенном 14 октября.

Напомним, что бывший президент страны, Абдулла Ямин, кандидат от Прогрессивной партии, сразу после поражения от кандидата от объединенной коалиции Ибрагима Мохамеда Солиха подал иск в Высший суд страны с обвинениями в несостоятельности выборов.

Хуссейн Шамим отметил, что все процедуры проведения президентских выборов были соблюдены, и подобные обвинения основываются на догадках.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, официальный представитель Избирательной комиссии Мальдив заявил, что всю бюллетени хранились в безопасном и защищенном полицейскими месте.

Он также отметил, что не было выявлено никаких нарушений по работе камер на избирательных участках, а журналы регистрации были сразу направленны в Верховный суд страны.