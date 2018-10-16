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Индонезия окажет Палестине политическую и экономическую поддержку

Политика

Неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года

Джакарта, 16 октября 2018, 15:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заверила, что Индонезия будет и впредь помогать Палестине в различных областях, сообщает Sindonews.

«Встреча с главой МИД Палестины Риадом аль-Малики стала первой встречей, с тех пор как Индонезия и Палестина установили дипломатические отношения», — заявила Ретно Марсуди после двусторонних переговоров.

Индонезия продолжит оказывать Палестине политическую и экономическую поддержку, в частности обеспечивать значительный вклад в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Правительство Индонезии также поддержит Палестину в размере 2 млн долларов США сроком на последующие три года в рамках конференции по сотрудничеству между странами Восточной Азии в интересах развития Палестины (CEAPAD).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Палестина будут сотрудничать в области здравоохранения

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Внешняя политика Индонезии
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