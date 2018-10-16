Пакистан подпишет с ОАЭ и КНР соглашения о борьбе с отмыванием денег

Исламабад, , 15:58 — REGNUM Специальный помощник премьер-министра Пакистана по отчетности Шебхаз Акбар на пресс-конференции заявил, что правительство подготовило законопроект, выводящий борьбу с коррупцией и отмыванием нелегальных доходов в стране на международный уровень.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, новый закон, который еще должен быть рассмотрен кабинетом, прежде чем будет издан указ и пройдет рассмотрение в парламенте. Закон наделит Национальное Бюро Отчетности и Федеральное Бюро Расследований Пакистана новыми полномочиями: они смогут вести расследования коррупционных дел за границей в рамках международных соглашений. Также будут подписаны договоры с Китаем и ОАЭ, что позволит обмениваться информацией в сфере отмывания денег.

Ранее подобные меры правительство Пакистана согласовало с Великобританией и Швейцарией. Возвращение на родину всех незаконно вывезенных средств — одно из предвыборных обещаний нового премьер-министра страны Имран Хана.