Вторник, 16 Октября 2018 года
17:45:00 МСК

Пакистан подпишет с ОАЭ и КНР соглашения о борьбе с отмыванием денег

Политика

В Пакистане на завершающей стадии рассмотрения находится закон, который позволит Национальному Бюро Отчетности проводить расследования за границей

Исламабад, 16 октября 2018, 15:58 — REGNUM  Специальный помощник премьер-министра Пакистана по отчетности Шебхаз Акбар на пресс-конференции заявил, что правительство подготовило законопроект, выводящий борьбу с коррупцией и отмыванием нелегальных доходов в стране на международный уровень.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, новый закон, который еще должен быть рассмотрен кабинетом, прежде чем будет издан указ и пройдет рассмотрение в парламенте. Закон наделит Национальное Бюро Отчетности и Федеральное Бюро Расследований Пакистана новыми полномочиями: они смогут вести расследования коррупционных дел за границей в рамках международных соглашений. Также будут подписаны договоры с Китаем и ОАЭ, что позволит обмениваться информацией в сфере отмывания денег.

Ранее подобные меры правительство Пакистана согласовало с Великобританией и Швейцарией. Возвращение на родину всех незаконно вывезенных средств — одно из предвыборных обещаний нового премьер-министра страны Имран Хана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить