На довыборах в парламент правящая партия Пакистана потеряла 3 места

Исламабад, , 19:45 — REGNUM В ходе голосования 14 октября на дополнительных выборах в Пакистане определились победители, получившие вакантные места в Национальной Ассамблее. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, по предварительным результатам, правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») уступила три места оппозиционным кандидатам.

Победу в округах Атток, Лахор-1 и Лахор-2 осталась за представителями партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)». Кроме того, в округе Гуджрат правящая партия уступила кандидату от «Пакистанской мусульманской лиги (Каед-э-Азам)».

Результаты показывают, что, в целом, оппозицию по-прежнему поддерживают в провинции Панджаб, позиции правящей партии сильны в Карачи (провинция Синд) и «военной столице» страны, Равалпинди.