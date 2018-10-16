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На довыборах в парламент правящая партия Пакистана потеряла 3 места

Политика

Неофициальные результаты дополнительных выборов в национальную ассамблею демонстрируют, что оппозиционным партиям удалось отобрать у правящей три места

Исламабад, 16 октября 2018, 19:45 — REGNUM  В ходе голосования 14 октября на дополнительных выборах в Пакистане определились победители, получившие вакантные места в Национальной Ассамблее. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, по предварительным результатам, правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») уступила три места оппозиционным кандидатам.

Победу в округах Атток, Лахор-1 и Лахор-2 осталась за представителями партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)». Кроме того, в округе Гуджрат правящая партия уступила кандидату от «Пакистанской мусульманской лиги (Каед-э-Азам)».

Результаты показывают, что, в целом, оппозицию по-прежнему поддерживают в провинции Панджаб, позиции правящей партии сильны в Карачи (провинция Синд) и «военной столице» страны, Равалпинди.

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Зарубежная хроника
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