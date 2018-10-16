«Особенностями» чернил объяснили поражение Ямина на мальдивских выборах

Мале, , 18:09 — REGNUM Пресс-секретарь действующего президента Мальдив Мохаммед Салим на слушании дела о фальсификации результатов президентских выборов, на которых президент страны Абдулла Ямин проиграл кандидату от оппозиции Мохаммеду Ибрагиму Солиху, заявил, что поражение Ямина объясняется использованием исчезающих чернил при заполнении избирателями избирательного бюллетеня.

Как сообщает индийская газета «Джагран», пресс-секретарь Абдуллы Ямина также обвинил избирательную комиссию Мальдивской Республики в том, что они закрыли глаза на использование принтеров, в которые были помешаны специальные чернила, портящие бюллетени, в которых избиратели голосовали за действующего президента. Представители избирательной комиссии отрицают свою вину и считают обвинения необоснованными.

После победы на выборах 23 сентября кандидата от оппозиции Мохаммеда Ибрагима Солиха общественность долгое время была обеспокоена транзитом власти от действующего президента к избранному, многие были уверены в том, что Абдулла Ямин найдёт способ остаться у власти. В итоге на прошлой неделе Ямин подал ходатайство в Верховный суд с требованием аннулировать результаты выборов.