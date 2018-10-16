Пакистан считает Индию угрозой стратегической безопасности в Южной Азии

Исламабад, , 16:17 — REGNUM 15 сентября президент Пакистана Ариф Алви, выступая на конференции в Институте стратегических исследований с докладом о проблемах режима нераспространения ядерного орудия, заявил о том, что своими агрессивными действиями Индия представляет угрозу безопасности в Южной Азии.

Как сообщает индийская газета «Джагран», президент Пакистана указал на деятельность Индии в сфере поставки летального вооружения соседним странам, что может, по мнению Арифа Алви, негативно сказаться на безопасности региона. Президент подчеркнул, что Пакистан в любом случае готов следовать политике на поддержание мира и укрепление безопасности в регионе. При этом, по словам лидера Пакистана, вооруженные силы его страны не раз демонстрировали свою способность к обороне своих границ и могут заступиться за своих союзников.