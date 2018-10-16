Ас-Сиси уверен в возобновлении полетов между городами Египта и РФ

Москва, , 15:22 — REGNUM Прямое авиасообщение между городами Египта и РФ обязательно будет восстановлено и привлечет на египетские курорты российских туристов. Об этом заявил 16 октября на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Египетский лидер отметил успешное возобновление прямых перелетов между Каиром и Москвой. Он напомнил, что это произошло полсе поездки Владимира Путина в Египет в декабре 2017 года.

Ас-Сиси выразил уверенность, что «в таком же положительном ключе» возобновится прямое авиасообщение между другими египетскими городами и российскими регионами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Россия прекратила авиасообщение с Египтом из-за крушения над Синаем самолета «Когалымавиа» рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека, произошедшее было квалифицировано как теракт.

В апреле 2018 года регулярные полеты из Москвы в Каир были возобновлены. Соответствующий указ президент России подписал в январе 2018 года.

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