Амир Шах: ИНК никогда не заботились об индийских мусульманах так, как БДП

Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM 15 сентября в ходе выступления перед женщинами-мусульманками председатель правящей в Индии партии «Бхарати Джаната Парти» (БДП) Амит Шах заявил, что оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) никогда не заботилась об индийских мусульманах так, как это делает БДП и лично премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Амит Шах сослался на недавнюю отмену практики «тройного талака», правового обычая в исламском праве, которое разрешает мужчине заявить о разводе со своей женой, прокричав три раза слово «талак», что автоматически будет означать развод без равного раздела совместно нажитого имущества. Лидеры ИНК, по словам председателя правящей партии, «могут лишь говорить о правах мусульман в Индии, при это никаких действий по защите прав женщин за время пребывания у власти так и не было предпринято».

Тема религии и конфессиональных практик традиционно занимает особое место в предвыборной повестке Индии. Горячо обсуждалась и тема «тройного талака», гражданские активисты в Индии не раз указывали на то, что эта практика была ранее запрещена даже в Исламской Республике Пакистан.