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Медведев рассказал, какой ущерб РФ нанесли кибератаки

Политика

VII Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», который проводится с 2012 года, стартовал в Москве 15 октября

Москва, 16 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Убытки из-за хакерских атак в Российской Федерации в 2017 г. составили около 600 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Московском международном форуме «Открытые инновации — 2018».

«В России (ущерб от кибератак) это прядка 600 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Как передавало ИА REGNUM, VII Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», который проводится с 2012 года, стартовал в Москве 15 октября. В текущем году форум пройдет в формате трёх тематических дней, которые отражают интересы различных аудиторий: «Наука и технологии», «Кадры и образование», «Бизнес и государство».

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