Оппозиция штата Уттар-Прадеш в Индии осудила переименование Аллахабада

Лакхнау, Индия, , 17:48 — REGNUM 15 октября лидер региональной политической партии «Самаджвади парти» Акхилеш Ядав раскритиковал главного министра индийского штата Уттар-Прадеш, столица которого находится в городе Лакхнау, Йоги Адитьянатха, представляющего правящую в стране партию «Бхарати Джаната Парти» (БДП), за идею переименованию города Аллахабад в Прайаградж.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Акхилеш Ядав в своём «Твиттере» написал о том, что единственное, чем занимается правительство штата — это переименование городов, тем самым обвинив правительство штата в популизме. До этого главный министр штата посещал Аллахабад, где анонсировал намерение переименовать город.

Штат Уттар-Прадеш является самым населенным штатом Индии, нахождение у власти правящей на федеральном уровне партии придаёт огромный политический вес БДП. Город Аллахабад был основан в XVI веке в то время, когда Индией правили мусульманские правители.