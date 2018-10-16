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Индия и Иран возобновили проект морского сообщения через порт Чабахар

Политика

Индия и Иран возобновили проект совместного использования порта Чабахар для осуществления поставок нефти посредством морского сообщения в обход санкций США

Нью-Дели, 16 октября 2018, 17:05 — REGNUM  Для противодействия санкциям со стороны США в отношении иранской нефтяной отрасли, которые вступят в силу в ноябре 2018 года, Индия и Иран возобновили проект совместного использования порта Чабахар. Через этот порт посредством морского сообщения будут осуществляться поставки иранской нефти в Индию. Решение о возрождении инициативы и ускорении ее реализации было принято в ходе официального визита правительственной делегации Ирана в Нью-Дели в начале октября 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», реализация проекта была отсрочена ввиду опасений введения санкций США против Индии, а также по причине необходимости формирования механизма банковского обеспечения деятельности порта Чахбахар в рамках взаимодействия двух стран.

Индия осуществит вложения в развитие порта и прилегающей дорожной инфраструктуры в размере 500 миллионов долларов США. Обсуждение проекта длилось 15 лет.

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Зарубежная хроника
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