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Турция: Саудовская Аравия ни в чем не сознавалась по делу Хашогги

Политика

Когда госсекретарь США прибудет в Турцию, он сможет пролить дополнительный свет на произошедшее

Анкара, 16 октября 2018, 15:17 — REGNUM  Турция не получила от Саудовской Аравией никаких «признаний» относительно исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 16 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства Турции выступил на пресс-конференции. Общаясь с представителями СМИ, он подчеркнул, что его американский коллега Майкл Помпео, находящийся в данный момент в Саудовской Аравии, сможет пролить больше света на произошедшее, когда прибудет в Турцию.

Напомним, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил Эр-Рияду санкциями, если окажется, что пропавший журналист был убит в консульстве королевства в Стамбуле, власти Саудовской Аравии заявили о том, что могут пойти на сокращение добычи нефти, что привело бы к росту ее цены.

После этого 15 октября Трамп указал на своей странице в Twitter, что глава Государственного департамента США Майкл Помпео посетит Эр-Рияд, где он встретится с королем Салманом и обсудит ситуацию вокруг исчезновения Хашогги.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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