Вьетнам укрепляет стратегическое партнерство с Индонезией

Ханой, , 19:25 — REGNUM Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук принял участие в конференции, в рамках которой лидеры стран обсудили перспективы сотрудничества между странами-членами АСЕАН и международными финансовыми институтами (международный валютный фонд, всемирный банк). В рамках саммита СРВ Нгуен Суан Фук провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что в настоящее время Вьетнам является одной из самых динамичных экономик в мире. Индонезия заинтересована в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества. В связи с этим необходимо развивать сотрудничество на уровне экономики. В настоящее время объем товарооборота между странами составляет 10 миллиардов долларов. Индонезия занимает пятое место среди стран АСЕАН и 30 место среди 126 государств, которые активно инвестируют в экономику Вьетнама. Индонезия осуществляет на территории Вьетнама 71 инвестиционный проект, в то время как Вьетнам осуществляет 13 инвестиционных проектов на территории Индонезии.

В ходе переговоров премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук подчеркнул важность Индонезии для Вьетнама как стратегического партнера. Премьер-министр также отметил необходимость создания благоприятных условий для развития бизнеса обеих стран.

Лидеры обеих стран подписали соглашение о развитии стратегического партнерства на период 2019—2023 гг.