Посол США в Армении: статус-кво больше не исходит из интересов Армении

Ереван, , 15:16 — REGNUM Завершающий свою миссию в Армении посол США Ричард Миллс заявил, что урегулирование карабахского конфликта невозможно без «возвращения определенной части оккупированных территорий».

В интервью EVN Report Ричард Миллс отметил, что народ Армении должен сам решить, что для него приемлемо. Однако, продолжил дипломат, его удивляет тот факт, что в Армении практически нет обсуждений о приемлемом пути урегулирования или компромиссах.

«То, что я слышал, немного настораживает, так как кажется, что мы делаем шаг назад. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян, с которыми я беседовал, была категорически против возвращения оккупированных территорий в рамках мирного урегулирования. Понимание моего правительства долгие годы заключалось в том, что эти территории изначально были заняты, чтобы в дальнейшем быть использованными в рамках формулы «земля — в обмен на мир». И я был очень удивлен, когда обнаружил, что этот вариант не имеет более какой-либо поддержки», — сказал Ричард Миллс.

По словам дипломата, он понимает, что апрельская война 2016 года еще сильнее обострила восприятия армян. «Однако суровая реальность заключается в том, что любое урегулирование требует возвращения определенной части оккупированных территорий», — добавил посол США.

При этом он подчеркнул, что статус-кво не исходит больше из интересов Армении, поскольку в условиях закрытых границ и ограниченных человеческих и материальных ресурсов повышаются коррупционные риски.

«Коррупция не зарождается и процветает, поскольку люди плохие, а из-за того, что для этого есть соответствующие условия», — заметил дипломат.