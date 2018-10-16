Штраф за злоупотребление правом на митинг составит до 100 тыс. рублей

Москва, , 15:15 — REGNUM Законопроект об ответственности за злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Устанавливается ответственность за невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления о принятии организатором публичного мероприятия (например, митинга) решения об отказе от проведения публичного мероприятия либо подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения.

Штраф для граждан составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Авторы — депутаты Госдумы обратили внимание на то, что в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий — уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится.

Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер, указали в Госдуме.

«Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», — отмечается в сопроводительных документах к инициативе.