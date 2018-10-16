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В ДНР с 1 ноября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы

Политика

На 10%

Донецк, 16 октября 2018, 15:21 — REGNUM  С 1 ноября зарплаты работникам бюджетной сферы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут увеличены на 10%, заявил врио главы республики Денис Пушилин, сообщает 16 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в республике была переформатирована фискальная система, а также выросло производство, появились новые рынки сбыта и расширился промышленный сектор экономики. Благодаря этому стало возможным повысить заработную плату бюджетникам.

Пушилин добавил, что в 2018 году правительство республики уже два раз повышало пенсии.

Напомним, Пушилин стал врио главы ДНР после гибели Александра Захарченко при взрыве в ресторане «Сепар». Выборы нового главы республики пройдут 11 ноября.

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Повышение зарплаты государственным служащим
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