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Вьетнам ратифицирует соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве

Политика

Соглашение о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-Тихоокеанском партнерстве будет ратифицировано в конце октября 2018 года

Вьетнам ратифицирует соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве
Cancillería del Ecuador
Нгуен Тхи Ким Нган

Ханой, 16 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Выступая на открытии 28-й сессии постоянного комитета национального собрания СРВ, председатель национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган отметила, что соглашение о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП) будет ратифицировано в ближайшие время (предположительно, 22 октября).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», ранее в ходе саммита Меконг-Япония премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук также заявлял, что Вьетнам ратифицирует договор в ближайшее время.

Необходимым условием для запуска ТТП является ратификация соглашения о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-Тихоокеанском партнерстве как минимум шестью государствами. Вьетнам станет одной из первых стран, ратифицировавших соглашение.

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Зарубежная хроника
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