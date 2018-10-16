Вьетнам ратифицирует соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве

Ханой, , 16:55 — REGNUM Выступая на открытии 28-й сессии постоянного комитета национального собрания СРВ, председатель национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган отметила, что соглашение о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП) будет ратифицировано в ближайшие время (предположительно, 22 октября).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», ранее в ходе саммита Меконг-Япония премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук также заявлял, что Вьетнам ратифицирует договор в ближайшее время.

Необходимым условием для запуска ТТП является ратификация соглашения о всеобъемлющем и прогрессивном Транс-Тихоокеанском партнерстве как минимум шестью государствами. Вьетнам станет одной из первых стран, ратифицировавших соглашение.