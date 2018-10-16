Три причины поражения Русской церкви на Украине

Дмитрий Пахомов, , 15:11 — REGNUM

Как и предполагалось, Священный синод Русской православной церкви, прошедший 15 октября 2018 года в Минске, принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Можно только приветствовать данное решение соборного разума Русской церкви, являющееся вполне закономерной реакцией на недружественные действия Фанара. Однако это вовсе не должно нас успокаивать, поскольку ответные действия оппонентов Москвы, безусловно, последуют, причем уже в самое ближайшее время.

Анализируя реакцию информационного поля на решение о прекращении евхаристического общения между Москвой и Константинополем, можно прийти к удивительному выводу: значительная часть комментаторов, защищающих позицию РПЦ, видит причину происходящего исключительно во внешних факторах, совершенно игнорируя внутренние причины, приведшие к описываемым печальным событиям. Но у этого, на наш взгляд, поражения на украинском направлении есть именно что конкретные внутренние основания. И без тщательнейшего разбора полетов обойтись не получится, более того, это неминуемо приведет к новым неприемлемым поражениям. Итак, по пунктам.

Первое. Московский патриархат, являясь, по сути, полноценной вселенской Церковью, представленной практически во всех крупнейших регионах мира, за последние годы значительно растерял накопленный за XX век потенциал влияния на узловые международные процессы в религиозном и гуманитарном сегментах. Фактически мы вступили в эпоху системной стагнации. Даже в годы официально господствующего в Советском Союзе атеизма и борьбы «с рудиментами религиозных предрассудков» Русская православная церковь активнейшим образом действовала на международной арене, будучи представлена практически во всех крупнейших организациях, борющихся за дело мира, аффилированных со структурами ООН. Также она выступала в качестве инициатора процессов высокопрофессионального теологического диалога с инославными Церквями. Еще в 1990-е — 2000-е годы в Москве на регулярной основе проходили представительные богословские симпозиумы, собирающие выдающихся специалистов-богословов со всего мира (например, таких, как православный грек Христос Яннарас).

Второе. Минимальное внимание со стороны профильных синодальных отделов Московского патриархата к многоуровневой горизонтальной просветительской работе в среде простых верующих на территориях канонической ответственности Русской православной церкви в совокупности с агрессивной антироссийской пропагандой в ряде стран привело к неминуемой ценностной переориентации в пользу таких ориентированных на Запад центров Православия, как Бухарест и Константинополь. А реальный коэффициент полезного действия от деятельности таких официальных международных церковно-общественных организаций, как Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) приближается к минимальным показателям. Именно из-за подобной низкой эффективности как церковно-общественных институций, так и местных митрополий РПЦ в принципе и стали возможными те события, которые произошли на Украине, не исключая и сам «евромайдан» зимы 2013−2014 годов.

Третье. Некогда передовой во всех смыслах Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) времен легендарного церковного дипломата Алексея Сергеевича Буевского (21 июня 1920 — 9 апреля 2009) с приходом волоколамского митрополита Илариона (Алфеева) и некоторых его заместителей фактически выродился в службу протокола и делопроизводства. Со всеми вытекающими последствиями. Сам высокопреосвященный владыка Иларион — весьма светлый и весьма талантливый человек, великолепный композитор и большой богослов. Но ввиду его огромной занятости научной, образовательной, музыкальной, телевизионной, литературной и богословской деятельностью бремя текущего управления «министерством иностранных дел» Русской православной церкви непосильной ношей ложится на его заместителей и подчиненных. Которые, как показывают последние события, плохо справляются с возложенной на них ответственностью.

Четвертое. Исходя из сказанного, мы твердо убеждены в том, что уже сегодня необходимо провести срочную работу над ошибками и кардинально пересмотреть кадровую политику с одной единственной целью — избежать фатальных ошибок в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И дай Бог, чтобы сегодня это сделать уже было не поздно.

Автор — директор Международного фонда «Христианская солидарность»

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто убаюкивал патриарха Кирилла «сказками» об Украине?