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«Хорошее начало для сотрудничества»: Асад о визите делегации Крыма в Сирию

Политика

Делегация Крыма впервые прибыла в Сирию

«Хорошее начало для сотрудничества»: Асад о визите делегации Крыма в Сирию
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
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Дамаск, 16 октября 2018, 15:11 — REGNUM  Президент Сирии Башар Асад назвал визит делегации Крыма в Сирию «хорошим началом» для установления двустороннего сотрудничества между сторонами, сообщает 16 октября SANA.

Отмечается, что Асад начал встречу с поздравлений, адресованных народу и властям Крыма по поводу воссоединения полуострова с Россией.

«Он (Асад) охарактеризовал данный визит как «хорошее начало» для установления двустороннего сотрудничества во всех сферах», — отмечает агентство.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он рад посетить Сирию и работать над укреплением двусторонних отношений в интересах народов обеих стран.

Напомним, ранее делегация Крыма во главе с Аксеновым впервые прибыла в Сирию на встречу, посвящённую развитию торгово-экономического сотрудничества двух республик.

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Экономическое сотрудничество России и Сирии
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