Нацбаты отправятся в Закарпатье усмирять венгров?

Москва, , 15:13 — REGNUM Члены нацбатов, отозванные от линии соприкосновения в Донбассе, могут отправиться в Закарпатье, чтобы усмирить местных венгров. Такую версию в эфире телеканала «Россия 1» выдвинул Даниил Безсонов, начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР.

15 октября стало известно о решении националиста Дмитрия Яроша вывести два батальона «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Безсонова, батальоны, общей численностью около 600 человек, находились на Мариупольском и Донецком направлениях.

«Как это коснется нас и ситуации на линии соприкосновения? Я думаю, никаких значительных изменений от этого не произойдет. Станут реже боестолкновения между «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ВСУ», — сказал он.

Представитель Народной милиции ДНР озвучил также возможные причины решения Яроша:

«Первая — удержать контроль и имидж «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри самой Украины. Кроме того, намечаются президентские гонки, и Ярош тоже попытается рваться к власти. Поэтому им сейчас надо взять контроль в регионах вне Донбасса внутри страны. И вторая причина — мы знаем, что сейчас неспокойно в Закарпатье, и там, возможно, Венгрия имеет какие-то притязания, и я думаю, что часть этих боевиков поедут туда усмирять граждан Украины, которые хотят стать гражданами Венгрии».

Напомним, сам Дмитрий Ярош объяснил решение необходимостью формировать отряды территориальной обороны в регионах Украины.

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