Владимирского здравоохранение остается без скандального руководителя

Владимир, , 15:09 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин подал в отставку. Его последним рабочим днем на посту станет 18 октября. После увольнения чиновник намерен занять пост советника губернатора по социальным вопросам, сообщил телеканал «Губерния 33».

С 18 сентября исполнять обязанность директора департамента будет заместитель Юлия Арсенина.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Кирюхин возглавляет департамент с 2013 года. За это время с его именем связывали немало скандалов. Например, в 2017 году в сфере прошли несколько проверок, в результате которых выявились массовые нарушения. Например, Генпрокуратура нашла завышенные цены при закупке медтоваров. Кроме того, торги выигрывали аффилированные лица, а сам Александр Кирюхин утаил наличие конфликта интересов, которые выразился в том, что его супруга Ирина Кирюхина работала на должности главврача роддома №2. После этого Ирина Кирюхина была переведена на другую должность.

Проверку проводила и региональная прокуратура, которая также нашла массу нарушений. Несмотря на это, бывший губернатор Светлана Орлова не стала увольнять подчиненного, а продлила контракт с ним, заявив, что все скандалы — «происки оппозиции».

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