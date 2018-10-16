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В Латвии за десять лет почти вдвое сократилось число неграждан

Политика

Ранее они составляли 20% от всего населения страны

Рига, 16 октября 2018, 15:09 — REGNUM  В Латвии становится меньше граждан с «особым статусом». Так, за последние десять лет их количество сократилось почти в два раза. Об этом говорится в докладе министерства иностранных дел Латвии.

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Так, если в 2008 году число неграждан в стране составляло 20% от общего населения, то в 2011 году неграждан среди латвийцев было 14,3%. А уже в конце 2017 года таким статусом обладали 11,07%. Это немногим больше 214,2 тыс. человек.

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Напомним, «статус «негражданина» был придуман в Прибалтике, чтобы отделять русских, которые переехали в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годом. Они являются людьми с «особым правовым статусом». В частности, они не могут участвовать в выборах.

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Проблема неграждан в Прибалтике
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