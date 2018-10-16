Вторник, 16 Октября 2018 года
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Афганское правительство подписало контракт в сферах энергетики и ирригации

Политика

Контракт был подписан с индийской компанией Water and Lanco Infratech Limited, его общая стоимость оценивается в 25 млн. долл

Кабул, 16 октября 2018, 17:31 — REGNUM  Администрация президента Афганистана Ашрафа Гани заявила, что Министерство энергетики и водных ресурсов страны подписало контракт с индийской компанией Lanco Infratech Limited. Соглашение подразумевает реализацию проектов в сферах ирригации и электроэнергетики в уезде Ханабад афганской провинции Кундуз.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», общая стоимость подписанного контракта составляет 25 млн. долл.

Церемония подписания контракта была организована в президентском дворце, на ней присутствовали действующий министр энергетики и водных ресурсов Мохаммад Гул Хулми и представитель Lanco Infratech Limited Ахмад Фарзад.

Главными целями контракта являются расширение ирригационной системы уезда и увеличение выработки электроэнергии. В результате реализации проектов количество вырабатываемой электроэнергии вырастет на 10, 4 мегаватт, а площадь орошаемых земель увеличится на 47 тысяч гектаров. Эти проекты поспособствуют улучшению жизни 18 тысяч семей.

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Зарубежная хроника
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