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Ливийские правительственные войска атаковали лагерь боевиков ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Египетский экстремист, который ранее был задержан в Ливии, назвал число боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюющих в стране

Триполи, 16 октября 2018, 17:13 — REGNUM  «Самый опасный» египетский экстремист Хишам аль-Ашмави, который ранее был задержан в Ливии, назвал число боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюющих в стране. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, аль-Ашмави также назвал место размещения отрядов боевиков.

Во время допроса аль-Ашмави рассказал о нахождении 50 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в области города Дерна во главе с Абу аль-Бараа аль-Либи.

Аль-Ашмави также сообщил о смерти двух лидеров ливийского отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Омара Рифай Сорур и Суфьяна бен Камму во время столкновений с правительственными войсками.

В прошлом аль-Ашмави являлся бойцом сил специального назначения, пока не был заподозрен властями Египта в связи с террористическими группировками.

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Зарубежная хроника
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