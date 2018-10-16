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Король Иордании пообещал побороть коррупцию в стране

Политика

Король Иордании Абдулла II пообещал побороть коррупцию в стране, где возобновились протесты с требованиями повысить уровень жизни

Король Иордании пообещал побороть коррупцию в стране
World Economic Forum
Король Иордании Абдулла II

Амман, 16 октября 2018, 16:49 — REGNUM  15 октября король Иорданского Хашимитского Королевства Абулла II пообещал побороть коррупцию в стране, где возобновились социальные протесты: митингующие требуют понизить налоги и улучшить качество жизни. Как сообщает саудовская газета «Аш-шарк аль-Аусат», заявление было сделано во время открытия третьей сессии парламента Иордании.

«Все подданные Иордании имеют право на справедливое управление, и проблема коррупции не должна оставаться без внимания, чтобы не превратиться в «хроническое заболевание» Королевства», — сказал король.

Кроме того, король подчеркнул, что у правительства есть все необходимые механизмы, чтобы побороть взяточничество, включая незаконное присвоение средств из общественных фондов.

Источник добавляет, что в конце своего выступления король добавил, что позиция Королевства по палестинской проблеме непоколебима, а все незаконные действия против палестинского народа — должны прекратиться.

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Зарубежная хроника
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