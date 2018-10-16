Кувейт выразил поддержку Саудовской Аравии в деле Хашогги

Эль-Кувейт, , 17:27 — REGNUM 15 октября власти Кувейта выразили свою официальную позицию по делу Хашогги, указав на то, что они всегда будут поддерживать Королевство Саудовская Аравия вопреки нарастающим в мире антисаудовским настроениям и противостоять тем, кто осмелится подорвать суверенитет Королевства. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ранее многие другие арабские лидеры и главы мусульманских стран выразили свою солидарность с Саудовской Аравией, подчеркнув его ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности, а также поддержания мира. Более того, они высоко оценили роль Королевства в расширении экономического сотрудничества как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

Заявления с целью оказать поддержку Саудовской Аравии последовали после непрекращающихся акций мировых средств массовой информации по очернению образа страны с целью подорвать ее авторитет.

Источник уточняет, что данные акции стали следствием обвинения мирового сообщества в исчезновении саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.