Путин пригласил на ужин президента Египта

Москва, , 15:05 — REGNUM Неформальная встреча президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси состоится 16 октября в одном из ресторанов Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

16 октября в графике российского президента — внутренняя встреча в Москве и перелет в Сочи. На этот же день запланирована неформальная часть официального визита в РФ главы Египта, отметил он.

У Путина и ас-Сиси будет неформальный ужин в ресторане, в ходе которого они с глазу на глаз обсудят актуальные темы аспекты отношений Москвы и Каира в спокойной обстановке. Лидеры коснутся международной и региональной проблематики, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об участии Владимира Путина в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. 18 октября глава государства встретится с участниками форума в Красной поляне, где состоится пленарная сессия.

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