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Власти КНДР выпустили на свободу южнокорейского перебежчика

Политика

С какой целью он незаконно пересек границу не сообщается

Пхеньян, 16 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Власти Северной Кореи освободили гражданина Южной Кореи, который незаконно пересек границу, сообщает 16 октября Reuters.

60-летний мужчина был задержан в сентябре 2018 года и сейчас репатриирован на родину, данный акт свидетельствует о значительном улучшении в отношениях между двумя странами.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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