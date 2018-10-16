Боевики ИГИЛ* в Ираке начали использовать новую тактику борьбы

Багдад, , 17:01 — REGNUM 15 октября известный иракский специалист по военному делу Хашим аль-Хашими высказал свое опасение о том, что все еще воюющие отряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали использовать новую тактику борьбы, отыскивая бреши в системе безопасности Ирака и атакуя по ним. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде всего пытаются «пробить щит обороны» в районе столицы страны Багдада.

«После того, как боевое командование ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило солдат в самые отдаленные точки Сирии и Ирака, включая горы и пустыни, боевики начали вести гибридную войну и применять тактику «призрачного бойца», — заявил аль-Хашими.

Главной целью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент, по мнению специалиста, является посеять хаос в регионах с пестрым этническим разнообразием и атаковать районы страны с самой слабой системой безопасности.

Аль-Хашими также добавил, что организация стала рекрутировать представителей меньшинств по всему Ираку.