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В Курганской области назначен новый глава судебных приставов

Политика

На церемонию представления в Курган приехал замдиректора ФССП России Игорь Савенко

Курган, 16 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Руководителем управления службы судебных приставов Курганской области стала Ирина Уварова, до этого временно исполнявшая обязанности начальника. О назначении объявили 16 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иван Зубов, занимавший должность до Ирины Уваровой, с 22 января 2018 года руководит УФССП Калужской области.

Нового главного пристава Зауралья представили руководству области и членам регионального парламента в присутствии врио губернатора Вадима Шумкова и зам директора федеральной службы судебных приставов России Игоря Савенко.

Отметим, что Ирина Уварова работает в органах юстиции с 1995 года. С 2012 года она была заместителем руководителя регионального управления ФССП, а с января 2018 года исполняла обязанности главного судебного пристава Зауралья. Имеет медали «За службу» III, II, I степеней.

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