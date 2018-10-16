Палестинская администрация осудила строительство новых домов в Хевроне

Рамалла , , 16:15 — REGNUM Палестинская национальная администрация осудила новый виток строительства домов в центре города Хеврон, назвав его шагом к «новой войне против палестинцев». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, власти Израиля планируют построить более 30 домов.

Представитель палестинской администрации Юсеф Аль-Махмуд назвал решение Израиля «вопиющим преступлением», которое ставит под угрозу само существование палестинского народа, а также нарушает принципы международного права и резолюции ООН.

По информации «Аль-Джазиры», 31 дом будет построен в самом центре Хеврона, находящегося на Западном берегу Иордана, что станет первым расширением территории поселения в городе с 2002 года.

Ожидается, что на расширение поселений в Хевроне Израиль потратит до 6 миллионов долларов из государственного бюджета.