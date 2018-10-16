Премьер Японии Синдзо Абэ: потребительский налог будет поднят в 2019

Токио, , 16:24 — REGNUM 15 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в следующем году потребительский налог будет увеличен. Несмотря на существующие риски, Абэ заверил, что правительство предпримет все необходимые меры для того, чтобы не навредить экономике. Изменения запланированы на октябрь 2019 года.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», премьер-министра критикуют в правительстве за подобное решение, а МВФ уже предупредила Абэ о возможных негативных последствиях для экономики и росте недовольства среди людей. Однако премьер-министр считает это необходимым условием для финансирования социального обеспечения, расходы на которое растут в связи со «сверхстарым населением». Абэ заверил, что правительство постарается максимально «смягчить» все последствия от налоговой реформы.