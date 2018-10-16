США могут остановить развитие атомной энергетики Китая

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM 15 сентября американский The wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что США намерены усилить контроль за экспортом ядерных технологий в Китай.

«Усиление контроля будет направлено на то, чтобы запретить Китаю приобретать ядерные технологии не в рамках двустороннего соглашения».

Если это соответствует действительности, то это означает, что США в своих торговых войнах с Китаем намерены расширить ограничительные меры и на такую важную отрасль, как атомная энергетика. Самое неприятное для Китая — то, что в этом случае Америка имеет совершенно корректное обоснование для предполагаемых ограничительных действий. Дело в том, что в 1985 году КНР и США подписали так называемое «Соглашение 123» сроком на 30 лет, действие которого в 2015 году было продлено на такой же срок.

«Соглашение 123» — это короткое, «обиходное» название части «а» статьи № 123 американского закона «Об атомной энергии», принятого в 1954 году. В соответствии с этой частью закона США передают свои атомные технологии другим странам только в том случае, если те соглашаются на целый ряд ограничений. «Золотой стандарт» — запрет на обогащение урана на территории страны-партнера и передача ОЯТ либо самим США, либо указанным ими странам-союзникам, запрет на передачу технологий третьим лицам. Особенностью «Соглашения 123» с КНР стало отступление от «золотого стандарта» — Китай сразу получил возможность сотрудничать по ОЯТ с Францией, не были ему запрещены и работы по обогащению урана. Подписанное Китаем «Соглашение 123» позволило ему в середине 90-х начать переговоры с Россией о сооружении АЭС «Тяньвань» и о строительстве на территории Китая завода по обогащению урана по нашим технологиям, на этом же основании Китай в 2007 году подписал с американской компанией Westinghouse протокол о намерениях о строительстве четырех реактором АР-1000. Построить удалось только два, с опозданием по срокам и превышением договорной сметы. Но за эти годы Китай разработал технологию реакторов САР-1400 (China AP-1400) и, по договору с Westinghouse, получил право на строительство этих реакторов в третьих странах. «Соглашение 123» позволяет США в любой момент ввести ограничения на эти пункты договора между Китаем и частной компанией Westinghouse, тем самым нарушив все планы Китая по экспорту им своих атомных технологий. «Соглашение 123» дает Америке право требовать от Китая прекратить импорт французских и российских технологий, что может стать серьезной проблемой для КНР. По договору с Францией ведется разработка проекта строительства завода по переработке отработанного ядерного топлива на территории Китая по французским технологиям. Росатом продолжает работы по третьему и четвертому энергоблокам АЭС «Тяньвань», летом этого года подписано межправительственное соглашение между Китаем и РФ о строительстве Росатомом на территории Китая еще четырех реакторов.

Соответствует ли действительности сообщение WSJ, какой окажется реакция Китая, покажет время.