Япония обеспокоена задолженностью стран Тихоокеанского региона Китаю

Токио, , 18:16 — REGNUM 15 октября министр иностранных дел Японии Таро Коно посетил Новую Зеландию, где встретился со своим коллегой Уинстоном Питерсом. В ходе встречи министр высказал свою обеспокоенность, связанную с ростом кредитования в Тихоокеанском регионе. Коно высказался только о долге в целом, не упоминая никакой конкретной страны. Однако для наблюдателей сразу стало ясно, что Коно говорил о Китае, который осуществляет масштабные денежные вливания в страны Океании.

По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», японский министр также выразил желание Японии помочь странам выйти из «долговых ловушек», объясняя это тем, что Тихоокеанский регион очень важен для Японии и она не хочет, чтобы «всё развитие этих стран принадлежало какой-то другой стране». «Мы осознаем существующую проблему. Особенно она актуальна для таких малых стран, как Тонга и Вануату, где уровень долга очень высок», — ответил Питерс.