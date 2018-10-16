Президенты Эфиопии и Турции провели переговоры

Анкара, , 18:19 — REGNUM Глава эфиопского государства Муляту Тешоме встретился в Стамбуле с лидером Турции Реджепом Эрдоганом для проведения двусторонних переговоров. Главным вопросом на повестке дня было обсуждение двусторонних отношений между государствами, сообщает информационное агентство Эфиопии Ethiopian Press Agency.

Встреча лидеров прошла в рамках второй бизнес-конференции «Турция-Африка», на церемонии открытия которой эфиопский президент выступил с речью о перспективах сотрудничества его государства с Турцией и регионом в целом.

По словам президента Эфиопии, в настоящее время в Эфиопии работают более 150 турецких компаний, которые приносят стране более 2,5 миллиардов долларов ежегодных поступлений, а также создали более 30 тысяч рабочих мест для эфиопских граждан. Также он призвал Турцию еще больше активизировать свою деятельность в сфере бизнес-сотрудничества и инвестиций. В свою очередь г-н Реджеп Эрдоган заявил, что Турция рассматривает африканский континент и Эфиопию в частности в качестве перспективного экономического партнера.