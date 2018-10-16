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Украина нашла замену Кучме в контрактной группе по Донбассу

Политика

Пока официального назначения не проводилось

Киев, 16 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Украину на заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу после ухода с этого поста Леонида Кучмы представляет советник президента Руслан Демченко. Об этом сообщила вице-спикера Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

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По ее словам, которые приводит «112 Украина», сегодня, 16 октября, проходит заседание трёхсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске.

При этом отмечается, что официального назначения на этот пост пока не состоялось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года Леонид Кучма заявил о своей отставке с поста полномочного представителя Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Своё решение Кучма пояснил своим преклонным возрастом и сложностью работы в физическом плане. Украинские эксперты не исключили, что на этот пост может быть назначен третий президент Украины Виктор Ющенко.

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