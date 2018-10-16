Депутату Госдумы Светлане Журовой запретили въезд в Азербайджан

Баку, , 14:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России — писательнице Людмиле Улицкой, учредителю благотворительного фонда «Вера» Нюте Федермессер и заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Светлане Журовой.

Ведомство внесло их в черный список как лиц, «незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», — после того как Улицкая, Федермессер и Журова посетили Нагорный Карабах в рамках проекта «Женщины за мир» по приглашению жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что «желающие мира не должны продолжать войну».

Никто из внесенных в черный список пока не прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан.

7 октября в рамках инициативы «Женщины во имя мира», в сопровождении супруги премьер-министра Армении в Арцахе (Нагорном Карабахе) побывали выдающиеся деятели общественной, политической, литературной, медийной сфер России. Они отправились на передовую, откуда обратились к сторонам конфликта со своим призывом к миру. В числе прибывших из России гостей были писатель, переводчик и сценарист Людмила Улицкая, заслуженный мастер спорта России, конькобежка, депутат Государственной думы Светлана Журова, действительный государственный советник РФ III класса, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, общественный деятель Анна Федермессер, журналист, телерадиоведущая Кирa Альтман, журналист, кинодокументалист Екатерина Гордеева, продюсер Элина Арзуманова, руководитель фонда «Лыжи мечты» Анна Шилова. В Арцахе группу сопровождали супруга президента Республики Арцах Анаит Саакян, супруга министра обороны Сусанна Мнацаканян, супруга посла Армении в России Мери Тоганян. По окончании визита с группой за обеденным столом встретился президент Арцаха Бако Саакян. Ниже выступление Анны Акопян полностью.