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Всеправославный собор можно провести в Молдавии — Додон

Политика

15 октября 2018 г. Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить отношения с Константинополем из-за запуска процесса предоставления автокефалии украинской церкви

Кишинёв, 16 октября 2018, 14:42 — REGNUM  В Молдавии можно провести Всеправославный собор, чтобы обсудить сложившуюся в православном мире ситуацию. Об этом президент страны Игорь Додон сообщил в интервью ТАСС.

«Предлагаю провести Всеправославный собор на территории Молдавии», — сказал Додон.

По его словам, расположенная в самом сердце православного мира Молдавия может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей.

Додон считает, что найти пути решения сложных вопросов можно найти именно совместными усилиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2018 г. Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить отношения с Константинополем из-за запуска процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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