Лидер сирийских курдов пригрозил Дамаску судьбой ИГ* в случае нападения

Кобани, Сирия, , 14:37 — REGNUM Лидер курдской партии Демократический союз (PYD) Салих Мухаммад заявил 15 октября на своей странице в Twitter, что любого, кто попытается нанести удар по его войскам в Сирии, ожидает судьба террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Al Masdar News.

С таким предостережением он выступил в ответ на заявление главы МИД Сирии Валида Муаллема, по словам которого армия страны после разрешения ситуации в провинции Идлиб переключит внимание на долину реки Евфрат.

Напомним, территория к востоку от реки Евфрат контролируется так называемыми Демократическими силами Сирии, костяк которых составляет военное крыло PYD — курдские отряды Народной самообороны. Их также поддерживают США и возглавляемая Вашингтоном международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).