Президент Эфиопии пообещал положить конец беззаконию в стране

Аддис-Абеба, , 16:13 — REGNUM Президент Эфиопии Муляту Тешоме, выступая на открытии совместного заседания Палаты народных представителей и Палаты Федерации эфиопского парламента, заявил, что несмотря на позитивные изменения, протекающие в политической жизни страны, остающееся в государстве неконтролируемое беззаконие угрожает базовому принципу верховенства закона в федерации.

Как сообщает эфиопское информационное агентство Ethiopian Satellite, президент подчеркнул, что приоритетом деятельности нынешнего правительства страны на всех уровнях вертикали исполнительной власти должно стать обеспечение главенства правосудия в стране в то непростое время, когда государство реализует политические и экономические реформы. Угрозой верховенству закона в стране г-н Тешоме считает широко распространенное межэтническое насилие и противодействие со стороны населения некоторых областей страны внедрению плана правительства по дальнейшему развитию социально-экономической сферы жизни общества.

Президент Тешоме также акцентировал внимание на том, что правительство продолжает работу над над тем, чтобы закон и порядок превалировал над анархией. Будут приняты меры для обеспечения безопасности граждан и все нарушители закона будут привлечены к ответственности.