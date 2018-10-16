Вторник, 16 Октября 2018 года
17:48:13 МСК

Президент Эфиопии пообещал положить конец беззаконию в стране

Политика

Президент Эфиопии Муляту Тешоме намерен искоренить беззаконие, которое, по его мнению, угрожает целостности государства

Аддис-Абеба, 16 октября 2018, 16:13 — REGNUM  Президент Эфиопии Муляту Тешоме, выступая на открытии совместного заседания Палаты народных представителей и Палаты Федерации эфиопского парламента, заявил, что несмотря на позитивные изменения, протекающие в политической жизни страны, остающееся в государстве неконтролируемое беззаконие угрожает базовому принципу верховенства закона в федерации.

Как сообщает эфиопское информационное агентство Ethiopian Satellite, президент подчеркнул, что приоритетом деятельности нынешнего правительства страны на всех уровнях вертикали исполнительной власти должно стать обеспечение главенства правосудия в стране в то непростое время, когда государство реализует политические и экономические реформы. Угрозой верховенству закона в стране г-н Тешоме считает широко распространенное межэтническое насилие и противодействие со стороны населения некоторых областей страны внедрению плана правительства по дальнейшему развитию социально-экономической сферы жизни общества.

Президент Тешоме также акцентировал внимание на том, что правительство продолжает работу над над тем, чтобы закон и порядок превалировал над анархией. Будут приняты меры для обеспечения безопасности граждан и все нарушители закона будут привлечены к ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить