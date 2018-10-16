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Премьер-министр Бангладеш отправилась с визитом в Саудовскую Аравию

Политика

Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш, 16 октября едет в Саудовскую Аравию по приглашению правителя этой страны – Салмана бин Абдула Азиза ал-Сауда

Эр-Рияд, 16 октября 2018, 17:44 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед 16 октября отправилась с четырехдневным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению короля и хранителя двух святынь Салмана ибн Абдула Азиза ал-Сауда. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», сразу по прилету премьер-министр Бангладеш встретится с королем Саудовской Аравии в его дворце.

Утром 17 октября Хасина Вазед примет участие в переговорах с Саудовской торговой палатой, а также с Торговой палатой Эр-Рияда. Позже премьер-министр планирует посетить посольство Бангладеш в Саудовской Аравии, которое находится в посольском квартале Эр-Рияда.

Также Хасина Вазед в ходе поездки посетит и священные для мусульман города — Мекку и Медину.

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Зарубежная хроника
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