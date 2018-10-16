Над Сирией со временем будет создана бесполетная зона

Дамаск, , 14:32 — REGNUM По мнению ряда военных экспертов, США и их союзники вскоре будут вынуждены покинуть территорию Сирийской Арабской Республики. Причина — развертывание модернизированной системы ПВО Сирии.

Эксперты считают, что новая модернизированная система ПВО САР по замыслу направлена не столько против Израиля, сколько против международной коалиции во главе с США. США и Франция создали на территории Сирии ряд военных баз. С учетом боевых возможностей ограниченных военных контингентов, размещенных на этих базах, они не смогут долго противостоять наземной операции сирийской армии при поддержке сирийских ВВС.

Российский самолет ДРЛО А-50У, развернутый в Сирии, может отслеживать воздушные цели в радиусе 500 километров. При этом его эффективность не зависит от рельефа местности. Теперь эти данные будут поступать на командные пункты сирийских ПВО.

Туда же будет поступать информация с российской орбитальной группировки и с РЛС последнего поколения ЗРК С-400. Все это будет делаться с помощью российской системы автоматизированного управления «Поляна-Д4М1». Добавим сюда еще средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». И получается более полная картина.

Таким образом, у сирийского правительства появляется возможность установить бесполетную зону над всей территорией Сирии, и это суверенное право Дамаска.

У американцев и их союзников останется один вариант — вывод войск, т. к. без поддержки с воздуха они не смогут вести боевые действия.