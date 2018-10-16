Вторник, 16 Октября 2018 года
16:07:18 МСК

«НАТО не воюет, но убивает наших людей» — депутат Госдумы

Политика

НАТО — это снайперские винтовки, тепловизоры, инструкторы

«НАТО не воюет, но убивает наших людей» — депутат Госдумы
Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

Москва, 16 октября 2018, 14:33 — REGNUM  НАТО убивает жителей Донбасса, формально не участвуя в войне. Об этом 15 октября заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ), комментируя в эфире телеканала «Россия 1» совместные учения стран альянса и Украины «Чистое небо — 2018».

«Да, НАТО не воюет. Формально не воюет. Но НАТО убивает наших людей тем летальным оружием, которое поставляется для войск, осаждающих Донбасс. НАТО — это снайперские винтовки, тепловизоры, инструкторы, которые безостановочно тренируют и натаскивают на убийство. И это, безусловно, вызов для всех, кто болеет сердцем за наших людей в Донбассе», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») предположил, что учения НАТО «Чистое небо — 2018» могут вынудить РФ «что-то продемонстрировать» у границ США, в частности, на Кубе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить