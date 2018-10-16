В Молдавии пропрезидентская партия готовит масштабную акцию

Кишинёв, , 14:30 — REGNUM Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) готова выйти на акции протеста. Так, одна из масштабных акций намечена на 18 ноября. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

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«Пропрезидентская Партия социалистов проведёт масштабный протест в Кишиневе 18 ноября», — написал глава государства в Facebook.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/2758817590810895

Игорь Додон добавил, что люди со всех уголков Молдавии «выскажутся, что они думают о девяти годах проевропейской власти». Кроме того, на мероприятии социалисты планируют озвучить свою политическую программу.

Как сообщало ИА REGNUM, Демократическая партия Молдавии настаивает на внесении изменений в Конституцию, которые предусматривают закрепление европейского вектора развития страны и евроинтеграции как единственно возможного курса развития Молдавии. 12 октября парламент Молдавии отложил голосование за соответствующий законопроект. Депутаты-социалисты покинули зал, коммунисты выступили против проекта закона. Либерал-демократы и либералы выдвинули условия своего голосования, потребовав, чтобы одновременно парламент проголосовал за изменение названия госязыка в конституции с молдавского на «румынский». В итоге голосование за проект по инициативе спикера Андриан Канду было перенесено на следующую неделю.

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При этом Игорь Додон ранее заявлял, что в случае принятия парламентом этих изменений в Конституцию он этот документ подписывать не будет.

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