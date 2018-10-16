Южная Корея вновь отложила испытания новой системы ПРО

Сеул, , 17:34 — REGNUM Правительство Республики Корея отложило испытание новой системы противоракетной обороны L-SAM, которая должна была стать ключевым звеном в защите от ракетно-ядерного нападения со стороны КНДР. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Оборонное ведомство Южной Кореи планировало провести два испытательных пуска новой ракеты в апреле 2018-го, однако пуски были отложены, чтобы не допустить ухудшения отношений с Северной Кореей. В апреле произошла первая встреча лидеров двух корейских государств — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Испытания были отложены на июнь, однако 12 июня руководитель КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Дональдом Трампом — запуски снова были отложены. На данный момент испытания намечены на октябрь и ноябрь, однако они могут быть снова перенесены, чтобы не ставить под угрозу развитие мирного процесса на Корейском полуострове.

Ожидается, что комплексы ПРО поступят на вооружение к 2023 году, а общая стоимость проекта составит 1 млрд долларов. В случае, если задержка испытаний поставит весь проект под угрозу, запуски могут быть произведены за рубежом.