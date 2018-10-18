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«Позаботились о людях». Идея «Единой России» еще больше навредит Байкалу

Политика

Берега заповедного озера под видом жилых домов активно застраивают туристическими базами и гостиницами. Теперь это безобразие хотят окончательно узаконить

«Позаботились о людях». Идея «Единой России» еще больше навредит Байкалу
Виталий Рябцев ©
Гостевые дома» строит фермер на побережье Тажеранской степи

Иркутск, 18 октября 2018, 04:38 — REGNUM  Новая законодательная инициатива, поступившая в Госдуму, в случае принятия способна нанести значительный ущерб заповедникам и природоохранным территориям. Какую угрозу несет этот законопроект в частности для Байкала, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Депутат Николай Николаев («Единая Россия») мотивировал данный законопроект заботой о фермерах, которые наконец-то смогут строить дома на сельхозземлях, где они работают. И хотя такой порыв можно было бы только приветствовать, в действительности застройка на сельхозземлях может обернуться крайне неприглядной стороной. Ведь как сельхозземли зарегистрированы многие участки особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Эксплуатируются эти земли с учетом требований природоохраны, но строительство домов для личных нужд там, где природоохранная зона совпадает с популярным туристским объектом, обязательно в нынешних условиях станет лазейкой для бесконтрольного строительства турбаз.

И это не преувеличение — опыт многострадальной природоохранной территории вокруг Байкала показывает, что недобросовестные дельцы от туризма в погоне за прибылью постоянно делают попытки захватить всё большую часть территории даже без четких законных оснований. Теперь же, когда закон может открыть им такую лазейку, ущерб будет только возрастать. И это после уже принятого скандального закона о значительном сокращении водоохранной зоны Байкала.

Как оценивают экологи происходящее, читайте в статье: Госдума заложила под Байкал ещё одну антиэкологическую «мину»

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